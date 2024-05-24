Показ Chloé FW/2024, который прошел в феврале в рамках Недели моды в Париже, можно смело назвать самым впечатляющим за последнее время. Креативный директор Чемена Камали дебютировала с коллекцией «Интуиция»: - «Знаете, это то, что вы чувствуете и, что вы хотите чувствовать». Дизайнер сделала ставку на чувственность и это был правильный выбор.

Сегодня женщинам важно доверять своей интуиции и носить одежду, созвучную ей. Утром вы встаете, интуитивно выбираете вещи, берете большую вместительную сумку и идете по делам. При этом вам не только комфортно - вы выглядите элегантно. Спонтанность и женственность - это и есть философия Chloé.

Дизайнер сохранила ценности французской марки, взяв за основу феминизм и утонченность. Главными идеями коллекции стала свобода и легкость, женственность и практичность - с одной стороны; провокация и сексуальность – с другой. В женщине Chloé волшебным образом сочетается несочетаемое: она смелая, дерзкая, свободная, но при этом мягкая и трепетная.

«Вы можете сделать из этого, все, что захотите. Мы должны иметь смелость быть собой» - комментирует дизайнер.

Чемена Камали сама является воплощением этой женщины - посмотрите с какой теплотой и любовью она обняла своего маленького сынишку, выбежавшего к ней в финале показа, и с какой силой вновь вернулась на поклон.

В образах Chloé читается дух 70-х, когда правил бал стиль бохо, и конечно, уникальный почерк Карла Лагерфельда. Чемена Камали никогда не скрывала, что одним из источников своего вдохновения являются архивные коллекции Карла Лагерфельда для Chloé. Таким образом, сердцем «Интуиции» стала коллекция «Мушкетер» 1977 года. Дизайнер переосмыслила коды и придала им современное прочтение: летящие, воздушные платья в пол из кружева и шифона переплетались на контрасте с дерзким мини и грубой кожей; сапоги-ботфорты уместно дополняли образы, делая их более смелыми, а кружевные леггинсы и комбинезоны подчеркивали утонченность и сексуальность. Накидки с вышивкой, сабо в ретро-стиле, повязки на голову и бахрома - придали свежий взгляд и подчеркнули богемную эстетику коллекции.

Самый яркий и запоминающийся аксессуар - гиперобъемная сумка-хобо. Чемена Камали показала какой должна быть идеальная сумка современной женщины, которая привыкла носить с собой все и сразу. Но, не обошлось и без иронии: сумка, дно которой имитировал золотой «банан», словно напоминает, что несмотря на всю серьезность, важно относится ко всему с долей юмора.

Акцентом коллекции стали золотистые украшения: ожерелья в виде змей, массивные подвески, колье с множеством медальонов и главная фишка - ремень с «прописной» надписью Chloé.

Очевидно, что дизайнер ностальгирует по прошлому, но идет только вперед. Стиль, новизна и женственность - то, что всегда ассоциировалось с Chloé. Когда Габи Агьен в 50-х создала марку, в Париже возрождался новый взгляд на женский образ, что фундаментально повлияло на характер Chloé.

Отдельно стоит отметить музыкальное сопровождение показа: оно переплетается как с настроением коллекции, так и с эстетикой французского Дома в целом. «What’s a girl to do?» - гласит название песни, которая как бы намекает на то, что бренд был создан женщиной для женщин.

Кстати, почему «Chloé»?! Габи Агьен вдохновилась именем «Хлоя», которое в переводе с греческого означает «цветущая», и здесь невольно приходит на ум Деметра - древнегреческая богиня плодородия. Возможно, именно эта феминистская подоплека и послужила причиной для выбора названия модного Дома.

Так все же «What’s a girl to do?»