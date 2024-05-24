Бренд Rejo выпустил круизную ретро-коллекцию. Она стала одой солнцу, летнему зною и беззаботным дням. В качестве основного цвета капсулы дизайнеры выбрали белый, символизирующий чистоту и прозрачность солнечных лучей.

Флагман коллекции, костюм Total Orchid, состоит из рубашки оверсайз и объемных мешковатых брюк из дышащего хлопка Rejo.изменила свой классический принт с орхидеями: цветы стали не такими яркими, словно выгорали на солнце. Еще одним напоминанием о теплой погоде является пуговица на рубашке, которая находится не только спереди, но и сзади. С таким решением вы можете экспериментировать с образами - от классических до более непринужденных пляжных.

И снова бренд не изменяет своему излюбленному приему — сочетать в моделях противоположное настроение: свободный крой костюма, с одной стороны, ассоциируется с уверенностью в себе и внутренней силой - для создания женского силуэта и правильных пропорций. Практически в линейке есть 3 позиции: немного агрессивный оверсайз, который отстегивается от пуговицы, базовая футболка Almost Basic и короткая юбка-солнце Almost Romantic.

Круизная коллекция не обошлась без купальника. В капсуле представлено 4 варианта — 2 раздельных и 2 слитных с вырезом лодочкой, с классическим черным принтом и фирменной орхидеей. Силуэт вдохновлен модой 90-х и визуально удлиняет ноги, но никто не забыл и о комфорте: кофр позволяет спокойно нырять и плавать.

Фото предоставлены компанией.