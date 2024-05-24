Бренд Zolla представил новую летнюю коллекцию. В нее вошли романтичные струящиеся платья с цветочными принтами, объемными рукавами, акцентными вырезами и драпировками. Все модели выполнены из невесомых экологически чистых материалов, таких как хлопок, шифон, лен и вискоза.

В основе линейки - деним разных оттенков, от классического синего до металлического. В дополнение к всегда актуальной основе, в линейке появится модная джинсовая куртка с корсетной эстетикой и деним акцентного цвета.

Для мужчин Zolla выпустила модели из натурального льна. Этот материал обладает благородной текстурой и воздухопроницаемостью, что позволяет чувствовать себя комфортно в любой ситуации: на работе, на отдыхе или во время прогулок по городу.

Zolla — один из самых крупных фаст-фешн ритейлеров в России. Это яркая, модная и недорогая одежда, которая подходит для создания любого образа. Бренд открывает десятки новых магазинов каждый год, большинство из них — за пределами мегаполисов, в городах, где население редко доходит до миллиона.

Фото предоставлены компанией.