18 мая в креативном пространстве Дизайн-завода «Флакон» состоялся Фестиваль моды Russian Fashion Festival (RFFest), который изобиловал интереснейшими событиями — лекциями от профессионалов fashion-индустрии, волшебными преображениями от стилистов, показами и мастер-классами. Сердцем мероприятия выступал Маркет российских дизайнеров одежды и аксессуаров. Среди многообразия талантов светила девушка Ксения Шабала, чей бренд YUDINA появился на свет совсем недавно, но уже привлек внимание тех, для кого авторский слог в базовом гардеробе и комфорт значат больше, чем быстротечные тренды. Мы пообщались с создательницей марки YUDINA и хотим познакомить с ней вас.

Ранее вы занимали руководящую должность Coca-Cola и были ведущим аналитиком в Cotton Club. Когда вы поняли, что хотите стать дизайнером одежды?

Это случилось спонтанно, когда я наконец-то прислушалась к голосу сердца, захотела выйти за рамки привычного и обрести что-то свое. Меня с самого детства увлекало рисование, а в голове кружилось множество творческих идей. Они давно просились наружу и воплотились в желании создавать одежду. Тогда я взяла онлайн-курс по моделированию одежды от Skillbox. Пройдя обучение, сомнений больше не осталось. Моя миссия — творить, воплощать фантазии и делать людей особенными.

Как появился бренд YUDINA и первая коллекция?

Физически рождение бренда случилось в августе 2023 года, а первая коллекция создавалась еще во время обучение на курсе «Дизайнер одежды» от Skillbox и впоследствии стала моей выпускной работой. Позже я ее усовершенствовала. Далее стояла задача придумать название марки. Как же долго я над ним размышляла! Сперва мне хотелось отдать дань уважения любимым комиксам, «Саге о Лесных всадниках», и озаглавить марку как одноименную планету, где проживают эльфы. То есть «Две луны». Но затем случилось озарение. Я же просто могу быть тем, кто я есть, и использовать свою девичью фамилию – Юдина. Согласитесь, нет ничего чего лучше, чем быть собой?

Что послужило вдохновением для создания первой коллекции?

Шел 2023 год, который для многих стал тяжелым. На нас ежедневно сыплются громадные объемы информации и тревожные новости, которые очень сложно фильтровать. В результате человек становится агрессивным и беспокойным, поэтому нуждается в островке безопасности. Но мы сами строим мир вокруг себя, так что мне захотелось добавить в хмурую повседневность больше солнца и позитива. Как вы видете, в коллекции преобладает желтый оттенок. Он лучится оптимизмом и способен развеселить даже базовый черный жакет.

Также стоит поблагодарить Серсею Ланнистер. В последнем сезоне «Игры престолов» она предстает в драматичном закрытом платье, украшенном на плечах вышивкой с серебряными львами, свирепыми и живыми. Я взяла этот сильный лейтмотив и переработала его на более легкий лад. Так появилось приталенное платье-миди с поясом на талии в нежном голубом оттенке с россыпью маленьких квадратов. В нем можно быть одновременно сильной и женственной.

Расскажите о принципе трёх «С», который вы упоминали в своих социальных сетях.

Расшифровка следующая: 3С – это casual, comfort, chic ( a little). Триада слов подразумевает, что повседневная одежда может быть комфортной, но при этом с налетом шика. Я всегда стараюсь наполнить базу праздником. Например, оставить на спинке платья-рубашки кружевную композицию или поместить в центр однотонной футболки карман из органзы, подсвечивая его стразами. А вместо обычных пуговиц использовать жемчужины от Swarovski.

Что должно быть в базовом гардеробе современной девушки?

Я бы назвала кожаную юбку-карандаш и брюки с защипами, но давайте позволим девушкам решать сами. Ведь гардероб – уникальное индивидуальное пространство.

Вы ориентируетесь на тренды с мировых недель моды при создании одежды или всегда остаетесь верны классике?

Далеко не все подиумные тренды можно адаптировать под реальную жизнь. Яркий пример – Balenciaga. Не каждый сможет приручить то, что сейчас создает этот модный дом. Я могу посмотреть показы, но лишь для вдохновения. Например, мне очень нравится австралийский бренд Zimmermann, во главе которого стоит творческий союз сестер – Ники и Симоны Циммерманн. Ники отвечает за создание коллекций, а ее сестра занимается административно-организационными вопросами.

Характерная для их изделий легкость и воздушность в крое, цветочные мотивы и женственность очень мне близки. Что касается глобальных трендов, могу назвать экологичность, digital моду, смелый колорблок и пристальное внимание к локальному производству.

Сколько человек в вашей команде?

Пока я и есть моя команда. Звучит сложно, но я человек системный и трудолюбивый, а благодаря работе на руководящих должностях мне достаточно легко выполнять организационные задачи. Так что я занимаюсь абсолютно всем – от создания эскизов и подбора тканей до ведения социальных сетей. Исключение – конструктор и производство. Они, так сказать на аутсорсе.

Какие планы у бренда YUDINA на ближайшее будущее?

В нынешней ситуации сложно планировать надолго, но пофантазировать мне никто не запретит. Я бы хотела открыть свой шоу рум и прозводство, ведь это поможет создавать больше потрясающих вещей, которые делают людей счастливее. И еще одна мечта, конечно, быть услышанной и более узнаваемой. Но уверена, все лучшее еще впереди.

Одежда бренда YUDINA представлена на официальном сайте yudinashop.ru и шоуруме локальных брендов PLACE17.32 по адресу Ул. Никольская 17/1, БЦ Славянский, 3 этаж