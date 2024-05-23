Формально фрак – атрибут строгого мужского White tie дресс-кода. Но кто сказал, что его нельзя внедрить в повседневный женский гардероб?

Бренд ТАМ – ТАша Мезенцева предлагает женщинам снять этот предмет с вооружения мужчин и накинуть его на свои хрупкие плечи. Вы удивитесь, но женский фрак – это повседневная одежда для тех, кто не боится быть в центре внимания. Он отлично сочетается с брюками, юбками и даже платьями!

Модель Анна Любимова,

Фотограф Морозова Галина

В ассортименте бренда представлены нетривиальные фраки, фраки-жилеты, визитки из джинсы, твида, костюмного льна и хлопка, а также классические модели. Они легко вписываются в повседневность и помогают создать свежий, уникальный, неповторимый стиль.

Модели: Белоусова Алиса, Бобылкова Анна,

Фотограф Морозова Галина

Также фрак можно дополнить стильными аксессуарами ручной работы из ассортимента бренда: галстуками с необычными фактурами, брошами-цветами, съемными манжетами и воротниками, бижутерией. В изделиях бренда вы будете неповторимы – все они выполняются в единственном экземпляре.

Модели: Белоусова Алиса, Жукова Марина,

Фотограф Морозова Галина

Бренд ТАМ – одежда и аксессуары для тех, кто не боится быть в центре внимания.

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