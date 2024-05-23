Ведущих экспертов и лидеров креативного сектора соберут 24 мая на онлайн-конференции об экспорте креативных индустрий Export Online Creative. Организатором мероприятия выступает Российский экспортный центр (группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).

Export Online Creative станет уникальной площадкой для обмена знаниями и опытом продвижения на внешние рынки в пяти ключевых направлениях: мода, дизайн, музыка, геймдев и фото/видео.

Конференция начнется в 10:00 с пленарного заседания, в котором примут участие специалисты в области экспорта креативных товаров и услуг. Представители отраслевых организаций и государственных учреждений России и Казахстана поделятся своим видением перспектив экспорта в креативном секторе, обсудят эффективные стратегии работы на международных рынках и предоставят информацию о доступных мерах государственной поддержки для экспортеров.

В рамках конференции каждая отрасль креативного сектора будет рассмотрена отдельно, что позволит участникам глубже погрузиться в специфику и перспективы развития каждой индустрии.

Так, Алексей Кучма, основатель студии дизайна и разработки OPAL, расскажет о стратегиях выхода российских дизайнеров на международный рынок в сфере fashion tech. Арина Несвит из Asia Pacific поделится опытом продвижения российских брендов на китайской платформе Little Red Book. Юлия Далакян, обсудит глобальные перспективы российского дизайна в мире моды.

Музыкальная сессия предложит участникам практические советы по защите интеллектуальной собственности и стратегии успешного продвижения на музыкальном рынке. Спикеры, такие как Даниил Терещенко из Российского экспортного центра, Никита Давыдов из Национальной федерации музыкальной индустрии и музыканты Амаль Симакин и Владимир Радичук из группы Harddope, а также Николай Яровой из группы TRITICUM, поделятся своим видением развития отечественной музыки на международной арене.

Сессия, посвященная киноиндустрии и фото/видео, предоставит инсайты о международном продвижении российских фильмов и сериалов. Светлана Барабанщикова, директор по международному развитию в кинокомпании СТВ, и Илья Кузнецов из анимационной студии «Мечталёт» поделятся своим профессиональным опытом и расскажут о влиянии географического положения на экспорт российской продукции.

В сессии по геймдеву и IT Василий Овчинников и Александр Бодров из Организации развития видеоигровой индустрии обсудят взаимодействие с государством в экспортных проектах, Сергей Волков из 1C Game Studios поделится стратегиями достижения лидерства в мировой игровой индустрии, а Филипп Дубовик из Versus.Legal расскажет про юридические аспекты отрасли при выходе на внешние рынки.

Регистрация на конференцию еще открыта, и все желающие могут присоединиться к этому уникальному событию. Отметим, все зарегистрированные онлайн-участники получат бонусные материалы от спикеров, которые помогут при выходе на международные рынки.

Фото предоставлено организатором.

