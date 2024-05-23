Бренд Gloria Jeans выпустил первую мужскую коллекцию премиум-класса GJ black. Дизайнеры концептуально соединили сразу несколько трендов — строгую классику, непринужденный кэжуал и сафари.

В коллекции преобладают монохромные вещи спокойных и натуральных оттенков: песочный, морской синий, графитовый, немой терракотовый, хвойный и дымчато-серый. Основу составляют материалы премиум-класса, особенно натуральный лен и хлопок, легкие и устойчивые к пенообразованию костюмные ткани.

Среди основных элементов коллекции - свободные рубашки с воротниками «Мао» и классическими стойками, трикотажные поло, брюки-чино и шорты свободного кроя. Дебютная новинка бренда - летний костюм-двойка с жакетом, который можно носить как в комплекте, так и в других сочетаниях.

Gloria Jeans - динамично развивающийся модный бренд одежды и аксессуаров. Это “Марка №1” в категории в категории “Сеть магазинов одежды” в 2022 году. Магазины Gloria Jeans работают более чем в 300 городах, и сеть растет с каждым днем. История бренда началась около 40 лет назад с воплощения мечты небольшой компании и миллионов людей в реальность. Джинсы как символ свободы стали доступны каждому. Сегодня Gloria Jeans располагает собственной фабрикой в России и центром разработки и производства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ассортимент которых включает в себя все необходимое для повседневного и праздничного образа.

Фотографии предоставлены компанией.