В июне гимнастка и телеведущая подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Liasan, который будет распространяться на два класса продукции, включая одежду, сообщил AdIndex.

Указанные в заявке классы МКТУ (международная классификация товаров и услуг) позволяют брендировать несколько видов товаров, в том числе средства по уходу за кожей, одежду, чулочно-носочные изделия, аксессуары и сувенирную продукцию.

По информации издания, в 2017 году телеведущая зарегистрировала два других товарных знака со сроком действия до 2026 года: Liasan Utiasheva и «Ляйсан Утяшева».

В апреле этого года начал работу «Всёгазин» — магазин с товарами для дома, интерьера и косметикой, в запуске которого участвовали в качестве амбассадоров Ляйсан Утяшева и ее супруг Павел Воля. В январе 2021 года в Петербурге открылась офлайн-точка бренда одежды VOLЯ WEAR, также созданного этой звездной парой.

В 2016 году Ляйсан Утяшева активно сотрудничала с маркой Baon, для которой разработала две лимитированные коллекции.