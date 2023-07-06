«ТВОЕ» представляет новую яркую коллекцию Love is…, вдохновленную знаменитой одноименной жвачкой. Дизайнеры убеждены, что вещи из коллекции помогут лишний раз напомнить о том, как важно проводить больше времени с близкими людьми и открыто говорить с ними о чувствах.

В новую лимитированную коллекцию российского бренда вошли футболки и шорты из 100-процентного хлопка. На каждой футболке изображены влюбленные, которые вместе занимаются разными делами. То они любуются звездным небом, то катаются на мотоцикле. Чтобы коллекция соответствовала сезону, дизайнеры отобрали несколько рисунков с летними активностями, поэтому на других принтах герои загорают под пальмой, катаются по волнам на доске для серфинга, исследуют морское дно и просто наслаждаются каждой минутой, лежа в обнимку в гамаке.

Мужские и женские хлопковые футболки представлены в белом, черном и сиреневом цветах. Кроме однотонного верха в линейке есть новинки в полоску и с принтом tie-dye. Женские шорты доступны в двух цветах – розовом и черном

Новая коллекция представлена на сайте tvoe.ru, в офлайн-магазинах и на маркетплейсах. Цены на одежду начинаются от 1 299 рублей.