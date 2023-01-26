Zarina представила новую лимитированную коллекцию «Любовь в Zarina». Главной героиней рекламной кампании стала актриса Любовь Аксенова.

В новой коллекции бренд раскрывает тему самого важного чувства и призывает любить себя. Капсула вдохновлена оттенками красной помады и сердцами, символизирующими любовь к жизни и красоте. Символы любви в виде романтических принтов, надписей и вырезов поддерживают главный посыл коллекции — «Любовь прекрасна».

Новинки выполнены из экокожи и смесовых составов с хлопком и вискозой в алом, черном и белом цвете. В коллекции можно найти рубашку с принтом в виде поцелуев, юбку с велюровым покрытием, свитшот с объемным принтом Love is Beautiful, джемпер с сердечками и звездами, плащ, приталенный жакет и брюки с контрастной отстрочкой.

Коллекция уже в продаже на сайте zarina.ru и в розничных магазинах сети.