Российский бренд Maison Kaleidoscope выпустил летнюю коллекцию, в основу которой легла фабула русской былины «Садко» и антураж сказочного царства. Завораживающие иллюстрации из детской книги стали лейтмотивом новой истории, в которой Екатерина Комбарова воспевает красоту подводного царства.

В новой коллекции нашел отражение интерес дизайнера к искусству. Один из самых ярких представителей течения ар-деко художник Эрте (Роман Петрович Тыртов) был поклонником оперы «Садко». В своих воспоминаниях он много писал о том, как увиденное в юности представление оставило отпечаток на всем его творческом пути. Это вдохновило дизайнера украсить элементами ар-деко и новые модели Maison Kaleidoscope.

В коллекцию вошли 45 изделий: кардиганы, платья, костюмы, юбки, а также капсула для отпуска — поло и шорты, туники и брюки с морскими узорами. Изделия украсили страусиные перья и ручная вышивка бусинами. Основным материалом дропа стала тонкая итальянская вискоза.

Задумка дизайнера нашла отражение и в названиях образов: «Подводное царство», «Жемчужина», «Русалка», «Морская волна», «Нимфа», «Волна любви», – которые позволят каждой девушке почувствовать себя настоящей морской царевной.