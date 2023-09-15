Сегодня виртуальная реальность стала для дизайнеров воплотившейся мечтой, где нет ограничений для фантазии, идей и креатива. Нейросети и искусственный интеллект в последние годы приобрели огромный потенциал в индустрии цифровой моды. Искусственный интеллект помогает в различных аспектах не только цифровой, но и реальной моды.

Для многих крупных брендов пандемия стала толчком для развития в сфере виртуальной одежды и применения искусственного интеллекта. Данная тенденция наблюдается даже у люксовых производителей, которые стремились и продолжают стремиться развивать свой продукт в пространстве виртуальной реальности. Технологии неустанно двигаются вперед и модная индустрия не является исключением. Louis Vuitton, Burberry и Dolce & Gabbana начали выпускать товары, существующие исключительно в метавселенной. Мода в XXI веке стала именно той сферой, в которой наблюдается творческий и инновационный подход к использованию цифровых технологий. Тренд на цифровизацию появился вслед за увеличением числа молодежи среди поклонников модных брендов.

В этом году международный фестиваль моды, искусства и дизайна «Адмиралтейская игла», проходящий под девизом «Виртуальные миры «Адмиралтейской иглы», идёт в ногу со временем и запускает XXIX сезон виртуальной реальности, которая погрузит зрителей и профессионалов в Метавселенную Моды. В рамках фестиваля Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, который в очередной раз станет центром притяжения молодежной моды, проведет мастер-классы, лекции и круглые столы с участием ведущих специалистов, что позволит начинающим и уже опытным профессионалам индустрии получить новые знания и навыки в сфере цифровых технологий.