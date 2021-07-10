Команда итальянского Vogue представила обложки нового, июльского номера – печатную и цифровую. Их главными героинями стали 56-летняя Моника Беллуччи и ее 16-летняя дочь Дева Кассель.

Это первая совместная фотосессия звездных матери и дочери. Ее автором выступил фотограф Паоло Роверси, который признался, что, фотографируя Деву и Монику, он испытал сильные эмоции и восхищение перед «чистой красотой», отмечает «Российская газета».

Для обложки Vogue Italia Моника и Дева примерили лаконичные и практически идентичные черные платья Dolce & Gabbana. Стилизовал образы главный редактор Dazed Ибрагим Камара.

Как рассказала Моника во время беседы с журналистом Раффаэле Паницца, Дева сама захотела сфотографироваться для обложки вместе с матерью. «Я спросила дочь, почему она хочет, чтобы мы снялись вместе. Она дала мне замечательный ответ: потому что в последний раз, когда мы снимались вместе, я еще была в твоем животе. Теперь, когда я пускаюсь в самостоятельное плавание, я хочу, чтобы это произошло снова», – приводит портал «Фокус» слова Беллуччи.

Как отмечает Bestin UA, для Моники это не просто съемка, а способ заявить о том, что Дева обрела независимость и начала собственный путь, который может быть не менее ярким, чем карьера 56-летней актрисы, звезды фильмов «Малена» и «Необратимость».