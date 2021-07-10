Российские бренды Laroom и Le Journal Intime представили совместную коллекцию минималистичного женского белья, главными отличительными чертами которой являются простые элегантные линии, выверенная палитра и фокус на индивидуальность и естественную красоту.

В коллаборацию вошли бюстгальтеры и брифы из полупрозрачного трикотажа и пояс из высокоэластичной брендированной тесьмы. Для вышивки на вещах команда Laroom предложила ироничные послания: «близко к сердцу», «глубина души» – на бюстгальтерах, «сильная сторона», #nofilters, #nophotoshop – на задней стороне брифов, отмечает РИА Мода.

«В коллаборации с брендом Laroom мы использовали новые для нас провоцирующие сочетания классических цветов: черный, красный, белый. В таких цветах послания, вышитые на каждом изделии, дарят обладательнице новые эмоции самовосприятия», – приводит Buro 24/7 слова основательницы Le Journal Intime НатальяиВойнич.

Для съёмки рекламной кампании коллекции три комплекта белья были отправлены девушкам-фотографам с предоставлением полной свободы в разработке концепции. Елена Сарапульцева, Алёна Чендлер и Александра Федорова показали своё видение идеи коллаборации. Как рассказывает журнал OK, каждая выбрала «базовый» цвет своих внутренних ощущений, исходя из цветовых решений коллекции.

Лимитированная коллекция Laroom x Le Journal Intime доступна в шоурумах и онлайн-магазинах Laroom и Le Journal Intime с 28 июня 2021 года.