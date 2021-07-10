Flioraj – российский бренд зонтов, сумок, аксессуаров, созданный лично президентом компании совместно с ведущими итальянскими дизайнерами. Flioraj имеет собственную арт-студию, разрабатывающую эксклюзивные модели зонтов, при сборке которых используются лучшие современные материалы.

Коллекции зонтов Flioraj создаются и выпускаются лимитированными партиями. В производстве используются уникальные прочные каркасы из анодированной стали и карбоновые спицы.

Отличительная особенность новой коллекции FLIORAJ Premium Gold Collection – это винтажное золото в фурнитуре зонтов. В подарок к зонту прилагается изящный брелок в форме золотого слитка.

Скоро на выставке обуви, сумок, аксессуаров MosShoes (Мосшуз) модные зонты FLIORAJ откроются перед байерами торговых компаний.