Lake Studio продолжают ювелирную экспансию и представляют линейку украшений из коллекции The Seeds, ставшей логичным продолжением предыдущей The Roots.

Как пишет Elle, она создана в коллаборации с современной британской художницей Ксенией Бусаловой, которая специализируется на работе с фарфором. Особенность линейки в том, что для ее создания использовались реальные цветы и растения – чертополох и можжевельник стали основой для будущих арт-объектов: брошей, сережек, колье, колец и украшений для волос.

«Мы покрывали чертополох и можжевельник жидким фарфором, глазурью с цветным пигментом и перламутром, а затем запекли в промышленных печах. При этой технологии от высоких температур само растение сгорает, образуя полое пространство внутри изделия. Благодаря этому украшения получаются массивными и яркими, но при этом очень легкими», – приводитVogue UA слова дизайнеров.

Украшения представлены в белом и черном цветах с вкраплениями других оттенков. Изделия украшены мазками золота, а в качестве фурнитуры использованы шелковые шнурки и позолоченная латунь. Еще один прием, использованный в коллекции – фарфор, имитирующий натуральный жемчуг.

Кстати, иконические для бренда артишоки, ставшие своеобразным символом Lake Studio, тоже попали в линейку. Правда, поскольку размеры цветка не позволяют создать функциональные украшения из реальных растений, фарфоровые артишоки были произведены мастерами вручную.