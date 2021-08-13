Креативный директор Энтони Ваккарелло сделал еще одну капсульную коллекцию для концептуальных бутиков Saint Laurent Rive Droite. Новая lifestyle-линейка, получившая название The Heat («Жара»), посвящена, главным образом, пляжным аксессуарам.

В частности, в капсулу вошли вещи, необходимые для того, чтобы пережить жару: пластиковые козырьки от солнца, кепки New Era с названием французского бренда, плетеные сумки, скимборды VHS Sunset, плавательные круги и пляжные полотенца, отмечает Buro 24/7.

Кроме того, Saint Laurent представил и аксессуары для интерьера, в том числе посуду (тарелки, стаканы и бокалы) и вазы. Все представленные модели украшены мозаикой и принтом с анималистическими рисунками и абстрактными изображениями в насыщенных оттенках.

Как пишет L’Officiel, рекламную кампанию The Heat отснял южноафриканец Генрик Пуриенн, с которым не раз сотрудничал модный Дом. Фотограф известен эротическими кадрами, которые Saint Laurent собрали в одну книгу.

Коллекция уже представлена на официальном сайте Saint Laurent. Также ее можно найти в парижском и лос-анджелесском пространствах Rive Droite.