Российский бренд аксессуаров Radical Chic продолжает серию коллабораций. В небольшую капсульную коллекцию – совместную работу с Музеями Московского Кремля – вошли два шелковых платка и текстильные аксессуары, вдохновленные коллекцией ювелирных украшений художницы Нади Леже.

Ювелирная коллекция Леже, созданная в 1970 году во Франции, посвящена полету первого человека в космос. В 1980 году она была передана Музеям Московского Кремля.

«Для художников студии это был новый творческий опыт, получить возможность в деталях рассмотреть украшения, выполненные Надей Леже», — прокомментировала Александра Калошина, основатель бренда Radical Chic. Она также добавила, что в компании стремились на шелке передать объем скульптурных работ и благородство материала.

В рисунках платков сохранены узнаваемые элементы брошей из коллекции Леже. Так, в платке «Драгоценный космос» использованы «Созвездие Большая Медведица», «Звезда Алькор», «Созвездие Стрела», «Созвездие Лебедь» и «Луна», а в каре «Поларис» — «Полярная звезда», «Звезда Денеб», «Созвездие Овен», «Созвездие Малая Медведица».

Аксессуары из коллаборации уже появились в продаже в сувенирных магазинах Музеев Московского Кремля, в бутиках Radical Chic и в интернет-магазине бренда. Стоимость шелковых каре составляет 17 300 рублей.