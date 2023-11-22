Российский бренд одежды Akhmadullina Dreams и Музей Транспорта Москвы представили совместный проект «Волшебное путешествие», посвященный истории московского транспорта.

Коллаборация включает в себя футболки с принтом «Зайчики в трамвайчике», в дальнейшем ее планируется продолжить. При создании изображения, объединяющего транспорт и моду, дизайнеры Akhmadullina Dreams вдохновлялись героями из сказки советского поэта Корнея Чуковского «Тараканище».

Продолжением истории стала съёмка, которая проходила в трамвае серии Ф («фонарный») из коллекции постоянной экспозиции Музея транспорта Москвы. Вагоны серии Ф – первые трамваи русского производства. Они ездили по дорогам Москвы с 1907 по 1959 годы и были просты в обслуживании и ремонте. Для поступления в салон естественного освещения в крыше вагонов по обеим сторонам было предусмотрена надстройка с небольшими прямоугольными световыми люками. Конструкция получила название «фонарь», что и послужило основой для кодового обозначения модели.

Для продвижения проекта «Волшебное путешествие» в социальных сетях Akhmadullina Dreams и Музея Транспорта Москвы был запущен конкурс, позволяющий участникам выиграть футболку. В дальнейшем сотрудничество бренда и музея предполагается продолжить.

Приобрести изделия из коллаборации «Волшебное путешествие» можно в онлайн-магазинах Музея транспорта Москвы и Akhmadullina Dreams, в сувенирных магазинах музея в павильоне № 26 ВДНХ «Транспорт СССР» и на Северном речном вокзале, а также в избранных офлайн-точках продаж Akhmadullina Dreams в торговых центрах «Авиапарк», «Атриум», «Европолис», «Капитолий» на проспекте Вернадского, «Метрполис». В дальнейшем бренды планируют продолжать сотрудничество и дополнять коллекцию новыми айтемами.