Российские покупатели смогут заказывать одежду и аксессуары из новых коллекций американского бренда Levi’s на маркетплейсе «Яндекс Маркете». Таким образом площадка продолжает развивать направление одежды и обуви, которое запустила осенью 2021 года.

Уже сейчас в ассортименте Levi’s на маркетплейсе доступны мужские и женские джинсы, футболки и майки, белье, брюки, толстовки, куртки, юбки, а также аксессуары, например, носки, ремни и сумки. Всего в коллекции Levi’s более полутора тысяч наименований товаров, в ближайшее время это количество будет пополняться.

Напомним, что в мае этого года стало известно, что компания Levi Strauss & Co объявила о решении покинуть российский рынок, на котором работала 29 лет. Бренд остановил поставки товаров в страну и находился в поиске покупателя розничного бизнеса. В июле на месте магазина Levi’s в торгово-развлекательном центре «Авиапарк» в Москве открылась мультибрендовая точка JNS. Представители ритейлера уточнили, что планируют открыть магазины и на других площадях, принадлежавших Levi’s.

Также на «Яндекс Маркете» появились товары из новой коллекции итальянского бренда United Colors of Benetton. В ассортименте представлены джинсы актуального кроя, джемперы в широком многообразии цветов, футболки, пиджаки, рубашки, брюки, лонгсливы, худи и другое.

Купленные на «Маркете» товары можно получить разными способами: с доставкой, в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) или постаматах. Все товары придут в одной посылке и не разделятся на несколько заказов. Покупатели могут сразу примерить вещи, для которых действует эта возможность, — при доставке курьер может подождать 15 минут, а в ПВЗ работают примерочные. Маркетплейс подсказывает в карточке товара, можно ли его примерить. Если что-то из заказа не подходит, покупатель может сразу вернуть эти товары.