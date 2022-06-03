Организатор конкурса - компания Ccover, первый в России производитель косметических накладок на протезы нижних конечностей и SmirnovDesign, один из лидеров российского промышленного дизайна, который входит в состав оргкомитета конкурса «Придумано и сделано в России». Проект «Контуры твоей уникальности» призван привлечь внимание к людям с ограниченными возможностями здоровья и показать, что даже после ампутации жизнь не заканчивается, а протез может быть красивым, дарить положительные эмоции и давать ощущение уверенности в себе.

К участию в конкурсе приглашаются молодые, талантливые дизайнеры, дизайн-студии, студенты, способные проявить себя в сфере инклюзии, создать профессиональное сообщество в данной сфере. Конкурс предоставит участникам возможность:

— разработать графический и промышленный дизайн накладок на протезы нижних конечностей;

— заявить о себе и о своем таланте на всю Россию перед федеральными экспертами и жюри конкурса;

— найти единомышленников;

— пройти стажировку, обучение и наставничество у ведущих профессионалов промышленного дизайна России;

— получить гранты в размере 100 000 рублей, которые можно использовать на образование или развитие своих проектов, а также ценные подарки от партнеров.

Первому Всероссийскому конкурсу «Контуры твоей уникальности» предшествовал ряд инициатив. В 2018 году Дмитрий Стенько и Дмитрий Скорняков, будущие основатели компании cCover, совместно с Ярославским государственным университетом имени П. Г. Демидова провели региональный турнир 3Dynamics для студентов и школьников по аддитивным технологиям. На основании обратной связи от участников организаторы решили расширить данный конкурс и в 2019 году устроили 3Dynamics-2. Турнир стал всероссийским, в нем приняли участие 317 человек участники из 10 регионов; была предусмотрена дистанционная номинация для участия онлайн.

В 2019 году был создан стартап CCOVER, социальная миссия которого — изменение отношения общества к людям с протезами. В 2020 году совместно с «Российским движением школьников» был запущен Всероссийский конкурс графического дизайна косметических накладок для протезов нижних конечностей «Контуры твоей уникальности». В мероприятии приняли участие более 100 школьников со всей России, а общий охват составил более 200 000 человек. В 2021 году организаторы продолжили развивать тему 3D-моделирования и дизайна, провели конкурс для школьников и студентов совместно с сетью детских технопарков «Кванториум» на площадке Ярославского градостроительного колледжа.

В 2022 году конкурс получил статус всероссийского, возникли новые номинации, появились новые партнеры: «Российское движение школьников» (РДШ), «Российские студенческие отряды» (РСО), платформа «Россия — страна возможностей», «Таврида», «Культурный код», «Нетология», Ассоциация дизайнеров России, Министерство труда России, «Агентство творческих инициатив», Правительство Москвы, движение «Вдохновители» при поддержке Российского общества «Знание», университеты России.

Организаторы ожидают, что в 2022 году в конкурсе примут участие не менее 1000 человек в возрасте от 12 до 35 лет, а охваты в СМИ и социальных сетях соберут более 10 млн просмотров.

Этапы проведения конкурса:

2 июня — старт приема заявок на участие;

20 июня — начало учебных сессий для участников конкурса (онлайн);

10 сентября — окончание приема заявок и начало работы экспертного жюри;

30 сентября — объявление победителей;

5 октября — торжественное награждение победителей в Москве (офлайн).

Заявку на участие можно подать на сайте конкурса.