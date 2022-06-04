В обновленной модели Big Zero сохранена эстетика минимализма и функциональности: черно-белый циферблат с крупными цифрами увенчан большим нулем, сообщает компания.

Часы представлены в новом корпусе, на гранях и поверхностях которого зеркальная полировка чередуется с легкой направленной шлифовкой. Через заднюю крышку виден искусно декорированный мануфактурный механизм часового завода «Ракета».

В обновленной версии циферблата воссозданы оригинальные цифры и характерные треугольники советского аналога. Строгость черно-белой гаммы сглаживается объемной печатью элементов. На заводной головке вырезан логотип часового завода «Ракета», сквозь который виден помещенный внутрь рубин. Подкладка ремня и ротор автоподзавода выполнены в фирменном красном цвете бренда.

Петродворцовый часовой завод «Ракета» – старейшее предприятие России, основанное в 1721 году. С 1961 года завод производит часы под брендом «Ракета», названным в честь полета в космос Юрия Гагарина. Часовой завод «Ракета» полностью производит собственные часовые механизмы.