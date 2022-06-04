Российский бренд Ushatáva представил новую капсульную коллекцию, посвященную принцессе Диане. В линию вошли как повседневные вещи, так и коктейльные образы, которые обыгрывают силуэты и детали, модные в 1980-х — начале 1990-х.

«Идея сделать коллекцию, посвящённую принцессе Диане, пришла сама собой. В этом не было никаких противоречий: нам всегда был близок образ Леди Ди. <…> Мы пофантазировали на тему того, как стиль Леди Ди мог бы измениться и обрести что-то новое к сегодняшнему дню», – рассказали создатели бренда UShatáva

Как отметили дизайнеры, представленные модели практически все были сшиты вручную, имеют исключительный дизайн и скрупулезную проработку деталей. В коллекцию вошли вещи в стиле кежуал, одежда для коктейльных образов, которая обыгрывают силуэты и детали, модные во время становления и развития стиля Дианы. А ещё не обошлось без моделей с асимметрией и изделий-трансформеров.

Съемка лукбука также была вдохновлена Дианой. А если быть точнее, кадрами, которые делали папарацци, преследующие монаршую особу. Чтобы передать дух спонтанной съемки, бренд пригласил фотографа, который уже продолжительное время инкогнито фиксирует стильные образы жителей и прохожих Патриарших прудов и ведет инстаграм (запрещенная в России экстремистская организация) Patriki City. Среди моделей уже по традиции есть и члены команды Ushatáva.