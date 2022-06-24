Фонд французской косметической компании L’Oréal в партнерстве с ЮНЕСКО ежегодно отмечает достижения пяти женщин-ученых из разных стран и сфер деятельности. Из-за пандемии коронавируса очное мероприятие не проводили на протяжении нескольких лет. Поэтому в 2022-м в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже наградили лауреатов премии «Для женщин в науке» сразу за три года. Об этом пишет WWD.

«Человечество сталкивается с огромными проблемами. Наука есть и будет ключом к нашему общему будущему. Цель нашей программы — сделать женщин-ученых более заметными и искоренить гендерное неравенство в мире исследований», — поделился председатель L’Oréal Жан-Поль Агон.

В числе тех, кто получил премию, оказались нейробиолог из Китая Хайлан Ху, эмбриолог из Испании Анджела Ньето, инженер-биомедик из США Кристи Ансет и математик из Аргентины Алисия Дикенштейн.

Также одной из победительниц стала кандидатка наук Дарья Смирнова. Она занималась проектом на тему «Локализованные электромагнитные состояния в нелинейной топологической фотонике». Прилететь в Париж на торжественное вручение Дарья не смогла, несмотря на то что эту награду можно получить только раз в жизни. Девушка занята работой над новым проектом в Австралии.

Цель – управление светом на малых масштабах, наномасштабах. В перспективе – создание миниатюрных оптических устройств нового поколения для сверхбыстрой обработки и передачи информации. Они найдут применение в компьютерных чипах, в вычислительных схемах. Другое приложение разработок Дарьи Смирновой касается биологии, медицины.

Ранее L’Oréal создала фонд BOLD Female Founders, который будет инвестировать в стартапы, созданные женщинами-предпринимателями. На данный момент на него выделено 25 миллионов евро.