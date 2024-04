Мультибрендовый бутик No One запустил новую рекламную кампанию под названием What’s in the box ("Что в коробке"), в которой представлены главные тренды сезона. Героини съемки - креативные покупательницы, корпоративные карьеристки и молодые модницы, для которых стиль - это образ жизни.

Первые не ограничиваются одной парой, а выбирают яркие силуэты. Они выбирают кроссовки Premiata с мгновенно узнаваемыми логотипами, сникеры Anna Rachele с необработанным краем, кеды Barracuda с с контрастной отделкой и шнурками, а также кроссовки Baldinini с черно-белыми контурами.

Последние отдают предпочтение практичным дерби Fabi и лоферам с кисточками Pantanetti. Они мечтают о мюлях Casadei с блестящими лентами в паре с туфлями Pollini и вместительной сумкой Gianni Chiarini. Другие не могут выбрать между казаками в стиле 70-х от Vic Matie и лоферами в стиле 90-х от Principe di Bologna.

Фото предоставлены компанией.