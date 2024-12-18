В минувшие выходные состоялась презентация коллекций Ульяновский производителей одежды на площадке одного из наших торговых партнеров -мультибрендового магазина «Наши в космосе».

Свои новые яркие новогодние образы представил, в том числе, бренд KOFPLA, который стал новым резидентом шоурума при региональной поддержке.

Всего на площадке сейчас представлено 11 ульяновских производителей: Kuzina, Kurkuma, by Chris, Uliana, Chibova, ResByRes, Sea briz, Одна вторая, Li Tata, Uvaru, Знаки. За год присутствия они демонстрируют успешные продажи и полюбились жителям столицы.

«Мы всегда готовы поддержать инициативы, направленные на развитие российских локальных брендов. Особенно, когда мы видим заинтересованность исходящую не только от дизайнеров но и от региональных представителей государственных органов и институтов развития. Благодаря поддержке центра «Мой бизнес» ульяновские дизайнеры получают новые возможности, расширяя аудиторию и продажи за пределами своего региона», - прокомментировал Антон Алфер, президент Федерации МОДА.РФ.

Программа продвижения региональных брендов одежды реализуется в Ульяновской области с 2022 года по поручению Губернатора.

Уже в следующем году Ульяновская область станет площадкой для проведения Всероссийского форума производителей одежды.

Алексей Русских неоднократно отмечал, что Ульяновская область готова стать опорным регионом развития легкой промышленности страны.

При поддержке центра «Мой бизнес».

Поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»