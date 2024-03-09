Накануне 8 мая лайфстайл-платформа для шопинга и вдохновения Nuself представила редакционный проект, посвященный девушкам в профессиях, которые традиционно считаются мужскими. Среди них - девелопмент, рукопашный бой, IT и программирование, автогонки и барная индустрия. Вдохновившись историями героинь, Nuself с помощью нейронных сетей создал для каждой из них "рабочий фон" в ретро-футуристическом стиле.

Среди героинь проекта - дизайнер интерьеров, ставшая основателем и разработчиком строительной компании, Светлана Бушнева, специалист по самообороне и рукопашному бою Лия Панзарашвили, IT-специалист Софья Новозилова, автогонщица Ирина Сидоркова и Ирина Голубева, которая долгое время добивалась признания как бармен.

NUSELF создан для современных женщин, которые стремятся к осознанному потреблению, ценят эстетику, стиль и аутентичность, заботятся о себе, не забывая об окружающем нас мире.

NUSELF объединяет команда профессионалов, которые ежедневно с душой отбирают лучшие российские и мировые бренды, создают контент, чтобы формирование гардероба, выбор косметических средств или товаров для дома приносили вам удовольствие, а их процесс был легким и не отнимал много времени.

Фото предоставлены компанией.