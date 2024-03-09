В преддверии Международного женского дня команда Viva La Vika представила кампанию. Героинями стали боец ММА Александра Савичева и хирург Екатерина Лонская. Они примеряли украшения и рассказывали о своем выборе женственности и вариантов карьеры.

Первая героиня, чемпионка мира по карате и кикбоксингу Александра Савичева, рассказала о том, как начинался ее спортивный путь и как она чувствует себя на поле боя. «До захода в клетку я — женщина, мне важно то, как я выгляжу. Я ценю свою женственность, индивидуальность и уникальность».

Пластический хирург Екатерина Лонская рассказала о своих взглядах на гендерные стереотипы и о том, что для нее значат украшения: «Я не думаю, что профессия может делиться на мужскую и женскую. Ты можешь быть в профессии вне зависимости от гендера. Я пластический хирург, и каждый раз я захожу в операционную и принимаю на себя ответственность за жизнь, здоровье и красоту пациента», –– отметила Екатерина.

Фото предоставлены компанией.