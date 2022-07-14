Основательница марки аксессуаров для хранения Artskill Store Женя Петрова запустила новый проект — бренд сумок Jenéк. Дебютная коллекция Jenéк посвящена «женщинам и их внутренней силе, которая помогает переживать сложные времена, находя поддержку друг в друге и в себе самих».

Как отмечает команда бренда, название, обыгранное на французский манер аксантом эгю, отсылает к тому, как дизайнера называют самые близкие люди, а логотип повторяет ее почерк.

Подготовка дебютной коллекции, от разработки макетов до создания готовых изделий, заняла примерно год. Всего в нее вошли шесть моделей — сумка-хобо 01 Merit, более крупная 02 Vert, кисет 03 Join, тоут 04 Edge, компактная 05 Trace с тонкой длинной ручкой и клатч-кошелек 06 Fold. Внутри каждой сумки есть карман на молнии для мелочей, отделение для визиток и банковских карт. У трех — карабин для ключей.

Кроме того, все сумки Jenéк имеют паспорт и идентификационный номер. Они изготавливаются вручную на заказ на собственном производстве в центре Санкт-Петербурга. В течение трех лет с момента покупки действует услуга по чистке и восстановлению.

Цены на вещи варьируются от 18 до 65 тысяч рублей. В скором времени бренд планирует открыть свой магазин, а пока заказать сумку мечты можно через аккаунт @jenekbags в социальных сетях.