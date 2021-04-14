Креативный директор Dior Мария Грация Кьюри пошла по стопам своего коллеги Кима Джонса, управляющего мужской линией бренда, и впервые провела показ межсезонной коллекции. Шоу прошло в рамках Недели моды в Шанхае в музее Long Museum и собрало десятки соскучившихся по fashion-мероприятиям гостей, пишет InStyle.

Разумеется, первый «нормальный» показ французского бренда за целый год должен был стать запоминающимся, а потому и сет-дизайн, и сами образы получились эклектичными, дерзкими и смелыми. В этом сезоне дизайнер вдохновилась K-pop культурой и эпохой диско. Модели дефилировали под огромными диско-шарами и песни Донны Саммер, а зрители плотно сидели в несколько рядов – таких показов со времен начала пандемии еще не было.

В новом сезоне Мария Грация Кьюри предлагает всем поклонникам Dior носить клетчатые костюмы с мини-юбками, напоминающие школьную форму, широкие джинсы, приталенные черные платья, серебристые комбинезоны, плащи из прозрачного пластика и блестящие юбки. Кроме того, на подиуме появились разноцветные шубы, крашеный деним, сетчатые легинсы и гольфы, которые, без сомнения, станут главными мастхэвами следующей осени, отмечает Elle. Ряд изделий были окрашены в леопардовый принт и неон – такими, например, оказались летящие платья и юбки-пачки.

Образы дизайнер дополнила лаконичными туфлями «Мэри Джейн» на устойчивом каблуке и кроссовками и ботинки на шнуровке. Не обошлось и без знаковых для Dior беретов из кожи с сетчатой вуалью, которые на подиуме сменялись атласными повязками на голову, косынками и закрывающими глаза кепи.