Неделя моды пройдет в Музее Москвы с 19 по 24 апреля. Дизайнеры представят новые коллекции в столице и других городах России: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи и Челябинске. Неделя моды откроется 19 апреля показом московского бренда Ruban. 20 апреля показы недели моды пройдут в двух городах, в Милане и Москве. Итальянские бренды Collini, Hand Picked, Daniela de Souza, Vuarnet и другие представят свои новые коллекции в пространстве миланского шоурума Sari Spazio - показы будут транслироваться в реальном времени на сайте недели моды и сайтах-партнерах. 21 апреля в прямом включении из Челябинска пройдут показы дизайнеров-участников LongFashionWeekend.

В едином расписании пройдут трансляции показов и видеопрезентаций дизайнеров из Аргентины, Бельгии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Италии, Израиля, Кипра, Мексики, Нигерии, Нидерландов, Перу, Польши, США, Франции, Чили, Южной Кореи, и Японии.

НЕДЕЛЯ МОДЫ ЗАПУСКАЕТ СОБСТВЕННЫЕ ОНЛАЙН-ИГРЫ

20 апреля состоится запуск интерактивной digital-платформы Недели моды, которая позволит узнать больше об участниках, о профессии дизайнера, получить приглашения на показы, познакомиться с экспертами из области моды и устойчивого развития.

Mercedes-Benz Fashion Week Russia первая в мире представит онлайн-игры: Catch the Inspo, Pattern Maker, Sewing Adventures. Пользователи, набравшие наибольшее количество баллов, получат подарки и приглашения на будущие сезоны. Звук для онлайн-игр, а также для основной заставки MBFW Russia, сгенерирован при помощи искусственного интеллекта в приложении Endel, которое помогает сконцентрироваться, расслабиться и уснуть с научно доказанной эффективностью.

В интерактивном формате посетители смогут познакомиться ближе с профессией дизайнера одежды, всего за 5 дней пользователям необходимо найти вдохновение, создать скетчи, а также подготовить коллекцию и идею для показа. На digital-платформе также будут представлены тематические гайды, плейлисты, тесты, эксклюзивные материалы от дизайнеров, представителей fashion-индустрии и экспертов в области устойчивой моды и экологии.

В рамках недели моды 19–24 апреля новые коллекции представят российские дизайнеры: RUBAN, ROGOV, Vereja, /SELFÉTUDE, o5o, OTOCYON, ZA_ZA, Yana Besfamilnaya, NASTYA NEKRASOVA, N.LEGENDA, Sasha Gapanovich, 1377, HARD by HSE Art&Design School, Lyubov Babitskaya, K TITOVA, BOYARI, Ansel, Gerda Irene, RE / MARKA, Институт бизнеса и дизайна (B&D), FASHION REBELS, ELENA SOUPROUN, ALENA NEGA, Julia Dalakian, Lasscutok, Lada Sergunina, LEADER by VADIM MERLIS, Lena Kаrnauhova, TSIGANOVA представляет коллекцию RUSSIAN STYLE & Konyukhov, M.I.R.277, NOT NEW COLLECTION by Laska, PROfashion Masters (Ксения Демьяненко, Людмила Горковенко, Ксения Власова и Евгения Синькова, Эмилия Токранова, Николай Воробьев), VOLEGOV, Semiletova, SERGEY SYSOEV Fashion School KOSYGIN UNIVERSITY, Teplitskaya design, Svetlana Evstigneeva x Pavel T, участники LongFashionWeekend (Ermakovishna, ELSOBO, CHUMA, TATIANA RADYGINA, caboclobad), Ето Искусство, VINA, PARLE.

Также в Неделе моды примут участие дизайнеры из других стран мира: 13/7, LINUS LEONARDSSON, ANCIELA, ANNAISS YUCRA, CHRISTOPH RITTER STUDIO, CUTE-SAINT, Elisa De Cordova, FEMME DE MARS, Garcia Bello, GRACIELA HUAM, GUIDO VERA, Vivano, Kyle Ho, Camille Defago, Mercedes De Alba, Mercedes-Benz presents Emma Bruschi, Moon Chang, NS GAIA, PAINTERS, VALENTINS, Rommel, Collini, Sharra Pagano, Hand Picked, Pantofola d’Oro, Vuarnet, Daniela de Souza, TOMMAZO, Viviano, участники Mexico Fashion Week специально для MBFW Russia: Collectiva Concepción, Vero Díaz, Alejandra Raw, и другие.

Впервые будет представлен бренд Emma Bruschi. Эта видеопрезентация - часть гранта Emma Bruschi, который бренд получил на 35-м Международном фестивале моды, фотографии и модных аксессуаров в Йере за лучшие sustainable-практики. Бренд Emma Bruschi также получил премию Chanel Métiers d'art 19M Prize. При создании коллекции, дизайнер вдохновлялась людьми, флорой и фауной сельскохозяйственных сообществ. Коллекция «Альманах» основана на жизни фермеров французского региона Савойя. Режиссер Родди Зибелл и фотограф Жюльен Буде воплощают историю коллекции в жизнь через свой уникальный творческий объектив.

Молодые дизайнеры и бренд «Ласка» представят коллекцию, созданную из одежды секондхенд. Коллекция NOT NEW из 20 эксклюзивных образов будет представлена на подиуме весеннего сезона. Молодые дизайнеры, резиденты арт-кластера «Таврида», в коллаборации с Лаской, брендом компании Henkel, создали линию одежды из изделий прошлых коллекций. В основе коллаборации лежит философия #RethinkFashion, которая поддерживает концепцию осознанного потребления.

KEY IMAGE НОВОГО СЕЗОНА

В новом сезоне традиционный символ Недели моды, инфанту, разрабатывал художник Kirilll Zukclub (Well Known Artist). Диджитализация, этичная мода, инклюзивность и разнообразие – принципы, которые вдохновили художника на создание digital-образа Недели моды. Инфанта остается современной и в то же время воплощает тренд на ностальгию по прошлому: платье инфанты сочетает элементы граффити и старых интерфейсов программ по графическому дизайну.

Музей Москвы основан в 1896 году. Музей располагается в Провиантских складах, памятнике архитектуры федерального значения. Фондовая коллекция насчитывает около 800 тыс. единиц хранения, в том числе богатое собрание археологических артефактов. Музей Москвы также включает несколько филиалов: Музей археологии Москвы, Музей истории Лефортово и Центр Гиляровского. https://mosmuseum.ru/