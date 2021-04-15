Креативный директор Céline Эди Слиман представил осенне-зимнюю коллекцию французского бренда. Показ прошел в садах дворца Во-ле-Виконт. Над ними в XVII веке трудился знаменитый ландшафтный архитектор Андре Ленотр – затем он создал королевские сады и парк в Версале. Как пишет Buro 24/7, в заметках к показу говорится об «утопическом параде и мечтаниях о молодости», а в самой коллекции элементы молодежной моды объединены с буржуазными кодами Céline.

И так как речь идет о резиденции французских монархов, Эди Слиман решил пофантазировать на тему того, как одевалась бы Мария-Антуанетта, если бы жила в наше время, отмечает Harper’s Bazaar. Поэтому уже привычные и полюбившиеся «фирменные» вещи Слимана оказались щедро разбавлены сияющими пайетками во всех возможных вариантах.

На фоне роскошных садов платья, блузы кардиганы и пышные юбки, усыпанные пайетками, выглядели будто рыцарская кольчуга. На контрасте с ними шли мягкие ткани, покрытые клетчатым и цветочным принтом, свободные свитеры, пальто и худи, рассказывает Elle. По соседству с хитами уличной моды в коллекции оказалось много классических вещей: костюмы подчеркнуто узкого кроя с укороченными жакетами, рубашки с бантом, плащи и базовые джинсы

Фоном показа звучала написанная специально по случаю меланхоличная композиция Un Day Dream. В то время, пока одни дизайнеры мечтают об утопичном постпандемийном мире, где царит праздник, Слиман уверен, что, когда кризис закончится, праздника в наших жизнях будет не больше, чем до того, как он начался.