В январе adidas Originals анонсировал следующий шаг к снижению использования пластика и объявил о перезапуске линейки Stan Smith. Следуя идеям устойчивой моды, компания использовала при производстве легендарных кроссовок исключительно переработанные материалы. Кроме того, в новом варианте Stan Smith украшены изображениями планеты, цветов и стрелок.

В честь этого запуска бренд объединился с российским интернет-ретейлером Lamoda и попросил студентов Британской высшей школы дизайна собрать динамичные и яркие образы с новыми кроссовками и одеждой из раздела Lamoda Planet, где представлены товары, отвечающие принципам устойчивого развития.

20 стилистов были разделены по парам: кто-то делал акценты на аксессуарах, кто-то создавал спортивный образ, а кто-то сочетал кроссовки и костюм. Составленные участниками проекта образы можно найти на специальной странице маркетплейса, отмечает Next Brands.

«Такая «экологичность» ожидаема: самая популярная модель современности не могла пройти мимо устойчивого развития и одного из главных глобальных трендов на сегодня», – приводит портал слова представителей Lamoda.

«Костюм с кедами – это уже классика, хотя когда-то такое сочетание казалось чем-то неординарным. Так же, как и сочетание «экологичности» и «моды»: ведь на деле это оказался очень прочный союз!» – цитирует Fashion United студенток «Британки» Анастасию Текунову и Юлию Фаттахову. «Мы сейчас в точке невозврата, поэтому важно показать людям, что будущее планеты зависит от каждого из нас и в том числе от того, какую одежду мы носим. Переход adidas к использованию переработанных материалов – важный шаг на пути к миру без пластика», - поделились своими эмоциями другие участницы проекта Мария Лыжина и Наталья Лобанова.