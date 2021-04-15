Или представьте, что в дверях кафе оказывается дама, на ней в одинаковых светлых тонах летящее платье, а на плечах наброшено плотное драповое пальто. Она умело подчеркивает длинную грациозную уложив на ней массивное ожерелье, немного стилизованное под Африку с яркими бусинами различной формы, от крупнейшего диаметра до самого миниатюрного, на ногах темные кожаные сапоги с пряжками. Она возьмет кофе и снова скроется за дверями, но ее эффектный образ запомнится многим.

Говоря об акцентах в образах, мы словно говорим о точке в предложении, о том, что завершает начатое.

Акценты могут быть выражены в различных элементах, будь то контраст цветов, размеров, фактур. Главное лаконично и вовремя поставить ту самую точку и победоносно завершить образ.

Созданию яркого образа при помощи смелых акцентов, наверное, один из самых творческих и приятных процессов.

Итак, несколько советов в студию:

Играйте с цветом. Очень интересно выглядят образы, в которых цвета контрастируют. Например, белое платье и яркий красные акцент, он может быть и на губах. На платье могут быть элементы, чаще всего это аксессуары яркий ремень, шарф или бижутерии, можно не побояться и надеть яркие носки под босоножки, это только добавит перчинки. Подружите огромное с миниатюрным. Очень часто применим метод эклектики. Сочетание различных фактур. Нежный свитер с огромными кожаными растянутыми до колен массивными сапогами, уже который сезон нестареющий тренд. Полоска моряка, горох, узоры. Смело надевайте принтованые наряды с чем-то однотонным, но не переборщите и визуально не нарушайте пропорции. На самом деле, если вам нравится творить вы можете расписать сумку, она будет дополнительным акцентом к образу, дополняющим яркие каблуки на ваших сапожках. Эскперементируйте. Расшить штанину ваших старых любимых джинс различными пуговицами из бабушкиной шкатулки, причем разноразмерными и из самых разнообразных материалов. Теперь у вас не просто французский стиль: белая рубаха и идеально сидящие голубые джинсы, но и обеспеченный уверенный шаг с той самой «акцентной» ноги.

Вдохновляясь вы можете зайти очень далеко, дать волю своим фантазиям, стать раскованнее и гиперболизировать сущность простых вещей относительно друг друга. Будь смелее!