Это событие стало новым этапом в жизни компании. Теперь не только жители России смогут оценить отменное качество и неотразимый стиль товаров COZY HOME.

15 апреля 2021 года состоялось открытие первого магазина COZY HOME в Европе. Он расположен по адресу: г. Будапешт, VI квартал, ТЦ «Westend» (ул. Ваци, д. 7), -1 этаж. Теперь жители Венгрии могут преобразить интерьер своего дома и сделать его еще более уютным, подобрав для этого все необходимое из широкого ассортимента бренда. Важно отметить, что данный салон был открыт командой COZY HOME в столь непростое время, несмотря на сложности в пересечении границ, когда рынок ритейла еще не пришел в себя и когда нарушены коммуникации, а также многие привычные бизнес-процессы.

Но уже сегодня продавцы-консультанты с нетерпением ждут встречи со своими покупателями и с радостью помогут сделать правильный выбор текстиля для дома, одежды для сна, посуды, декора и ароматов для дома COZY HOME.

Руководитель розничной сети Елена Пестрякова отмечает: «Перед нами стояла невероятно сложная и амбициозная задача - в период закрытых границ, карантина, не отказаться от своих планов и решиться на это открытие. Очень многие процессы приходилось контролировать только дистанционно, на ходу перестраивали работу и подстраивались под новые условия. Но мы рады, что можем теперь познакомить с продукцией бренда взыскательного европейского покупателя. 80% продукции мы производим в России, почти 50% на собственных производственных мощностях. Мы гордимся качеством продукции, нашими стандартами обслуживания и надеемся, что европейцы это тоже оценят».

Данный магазин стал 86 магазином сети. Таким образам, на сегодняшний день своих покупателей радуют уже 85 салонов, которые расположены по всем городам России, и 1 торговая точка в Венгрии. К концу года сеть COZY HOME планирует расшириться до 100 магазинов. В мае планируется открытие второго магазина в Европе, на этот раз в Праге.