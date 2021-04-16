В павильоне «Космос» на ВДНХ компания Zasport, являющаяся официальным экипировщиком сборной России с 2018 года, представила новую олимпийскую форму. В ней российские спортсмены отправятся на Олимпиаду в Токио – она должна пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. Презентация была проведена совместно с Олимпийским комитетом России.

На шоу была продемонстрирована не только экипировка, которую получат участники Игр и члены делегации, но и коллекция для болельщиков с государственной символикой. Участниками показа стали профессиональные модели и спортсмены, а амбассадором коллекции выступила Анна Кикина, космонавт-испытатель, единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса, пишет Sostav.ru.

Все вещи выполнены в сером, белом, синем и красных цветах. Российские спортсмены получат комплект, в котором будет около 60 элементов экипировки: в частности, толстовки, поло, футболки, брюки, рубашка, парадный костюм, тренировочный костюм, ветрозащитный костюм, шорты, дождевик, бейсболка, купальник/плавки, солнцезащитные очки, поясная сумка, рюкзак и чемодан, рассказывает The Blueprint. Основные материалы коллекции – хлопок, современные влагоотводящие, быстросохнущие и охлаждающие ткани, рассчитанных на высокий температурный режим Японии.

В дизайне одежды и аксессуаров команда Анастасии Задориной использовала не только российскую символику, но и отсылки к японской культуре. Так, полоски триколора на куртках раскрываются в форме веера, принт на чемоданах напоминает побеги бамбука, а принты на футболках и линии подошвы на кроссовках вдохновлены знаменитой гравюрой «Большая волна в Канагаве». Одним их главных элементов коллекции стала надпись TOKYO – это специально разработанный шрифт, стилизованный под иероглифы. В этой же манере отрисована символика летних видов спорта, отмечает Elle.

«Мы не могли не принимать во внимание вероятность того, что наши спортсмены отправятся в Токио под нейтральным флагом. Поэтому наша команда разработала два варианта экипировки, где есть модели идентичного кроя, шевроны на пуговицах, которые можно легко пристегнуть и отстегнуть. Коллекции Zasport для Игр в Пхенчхане и Токио объединяет тема космоса и переосмысление советских спортивных традиций, но в случае с TOKYO 2020 мы сделали ставку на яркие цвета и графику», – приводит ТАСС слова Анастасии Задориной.

Напомним, на Олимпиаде российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе. На форме разрешено использовать цвета триколора, но рядом со словом «Россия» обязательно должно быть написано «нейтральные атлеты».