Алессандро Микеле мастерски создает инфоповоды, о которых говорят все. Показ его новой коллекции Gucci Aria, посвященный 100-летию Дома, стал новостью номер один за несколько дней до самого события: все благодаря слухам о готовящейся «коллаборации» с Balenciaga.

Слухи подтвердились: для создания коллекции креативный директор Gucci пригласил главу Дома Balenciaga Демну Гвасалию. Поэтому иногие представленные на подиуме вещи украшали логотипы сразу двух марок, принадлежащих конгломерату Kering. Показ прошел в виде минифильма, снятого канадским фотографом, режиссером и клипмейкером Флорией Сигизмонди, пишет Harper’s Bazaar.

По признанию Алессандро Микеле, главной задачей новой коллекции стало отражение мифологии Gucci. Демна Гвасалия помог креативному директору отдать дань уважения наследию основателя марки Гуччио Гуччи и по-новому взглянуть на результат работы Gucci за его вековую историю. Главный оммаж коллекции – клуб Savoy, в котором проходил показ. В лондонском отеле с тем же названием Гуччио Гуччи в молодости работал швейцаром, лифтером и носильщиком. Надпись «Savoy» в коллекции осень-зима 2021/22 украсила шлемы наездников и спины жакетов, рассказывает InStyle.

Что же касается остальной части коллаборации, то она получилась на удивление гармоничной при всей очевидной разнице в эстетике двух брендов. Модели ходили по подиуму в фирменных широкоплечих жакетах, покрытых монограммами двух модных Домов, платьях с утрированными плечами и плащах, усыпанных пайетками, отмечает Elle. Еще одним нарядом-отсылкой стал брючный костюм из красного бархата – прямая цитата образа из коллекции осень-зима 1996 авторства Тома Форда. Именно в нем Гвинет Пэлтроу появилась на красной ковровой дорожке MTV Movie Awards.

Об участии Демны Гвасалии в разработке коллекции, кроме логотипов Balenciaga, свидетельствовали ботфорты-чулки, пальто с огромными массивными плечами, ретро-платья с драпировками и сумка Hourglass, которая теперь украшена принтом Gucci.