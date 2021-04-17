Старший сын модели Натальи Водяновой, 19-летний Лукас Портман, решил попробовать себя в роли дизайнера. Молодой человек запустил собственный бренд кроссовок Fashion Baby, идея которого пришла к нему во время локдауна. Сначала он придумал футболку с рисунком в виде бабочки монарха. «Я показал ее маме. И она сказала: "Вау, это так круто". Это дало мне ту уверенность, в которой я нуждался, чтобы продолжать работать и делать еще больше вещей. И следующие два месяца я находился в состоянии гибернации, только спал и занимался дизайном», – приводит Buro 24/7 слова молодого человека.

Впоследствии эта бабочка стала лейтмотивом всей коллекции обуви. Рисунок был перенесен на кроссовки, оттенки которых названы в честь настоящих разновидностей насекомых – Peacock («Павлиний глаз»), Eastern Tiger («Парусник главк») и Camo Hawk («Бражник»). Весь дизайн Лукас проектировал самостоятельно в программе Photoshop.

Слоган бренда: «Городская эстетика с сельским вдохновением». Начинающий дизайнер решил, что кроссовки должны изготавливаться с заботой об окружающем мире. Каждая пара сделана из этичных vegan-friendly материалов с соблюдением принципов безотходного производства. Лукас считает, что урбанистическая культура streetwear должна поддерживать связь с природой. Наталья Водянова заявила, что очень гордится сыном и рада, что он сделал акцент не только на дизайн, но и на экологичность вещей.

Запуск коллекции назначен на 22 апреля, когда будет отмечаться День Земли. Стоимость одной пары кроссовок Fashion Baby составит 330 евро (около 30 000 рублей). Их можно будет купить на официальном сайте бренда и в поп-ап-пространстве в московском ЦУМе, которое откроется 23 апреля, пишет WWD.