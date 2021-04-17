В концепт-сторе «Секция» в ГУМе прошла презентация эксклюзивной коллаборации Ксении Собчак с брендом Андрея Артемова WOS. Коллекция получила название #ОсторожноТонкийЛед – таким образом уфимский дизайнер и телеведущая приводят ненадежный весенний лед в качестве метафоры современного мира.

В капсуле можно найти два худи свободного кроя светло-зеленого цвета и с градиентом от синего к голубому, спортивные штаны из плотной ткани таких же цветов, футболки с градиентом зеленый-белый и синий-белый и кепки зеленого, голубого и черного цветов, пишет Собака.ru.

Вся одежда выполнена из органического хлопка, выращенного без использования синтетических сельскохозяйственных химикатов, что делает производство безопасным как для производителей, так и для покупателей. Кроме того, вещи украшены говорящими надписями «осторожно, тонкий лед», «адский ад», «у меня все трушно» и «я не буду проще».

«Горжусь нашим мерчем с талантливым Андреем Артемовым. Я еще до старта продаж успела выгулять футболку, и про нее спросили буквально все», – приводит Buro 24/7 слова Ксении.

Приобрести мерч можно на сайте бренда WOS или в магазине Ксении Собчак. Худи обойдутся в 14 700 рублей, штаны – 13 900 рублей, футболки – 6900 рублей и кепки – 2900 за единицу. Количество вещей ограничено.