Zara представили лукбук коллаборации с производителем кукол Barbie, которая была вдохновлена стилем нулевых. В нее вошли футболки и лонгсливы с принтами, кроп-худи, боди, укороченные джоггеры, цепочки на талию, мини-шорты и купальники. Очень многие вещи выполнены в розовом цвете, являющемся настоящим трендом весны и по совместительству характерным оттенком Barbie. Спортивную эстетику разбавляют сумки-багеты и шлепанцы на невысоком каблуке, рассказывает Buro 24/7 UA.

В лукбуке коллекции модели сами выглядят словно куклы, одетые в стиле 90-х и 2000-х. Длинноногих девушек для съемки выбрали неслучайно: это некая ирония над нереалистичными пропорциями кукол. Потому на фотографиях модели прижимаются головой к потолку, а интерьеры комнат по размеру напоминают кукольные домики.

В последние годы Barbie все больше говорят об инклюзивности: не так давно бренд выпустил куклу-президента, вдохновляя детей мечтать о большем. А вот игрушечные представительницы разных рас, типов фигуры и других социальных маркеров уже давно продаются по всему миру.

Стилизовала ностальгическую рекламную кампанию Лотта Волкова, которая в недавней коллаборации с Adidas еще раз продемонстрировала свой мастерский подход к модной подаче спортивной одежды, отмечает Vogue UA. Кстати, на одном из снимков появился питомец Лотты – черный пудель по имени Дима.

Кроме этого, Zara выпустила серию кукол Barbie, средства от продажи которых пойдут на благотворительность в сфере образования, пишет The Blueprint. Капсула доступна в магазинах испанского бренда по всему миру уже сейчас. Также найти вещи Barbie можно на официальном сайте марки.