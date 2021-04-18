Три модели петербургского агентства Oldushka – Валентина Ясень, Сергей Арктика и Иван Петков – снялись для новой рекламной кампании южнокорейского бренда оптики Gentle Monster. На кадрах они позируют в солнцезащитных очках из коллекции Nano.

В кампанию вошел еще и художественный фильм «The Circle of Life» (Круг жизни), созданный Gentle Monster в сотрудничестве с российской арт-группой AES+F, участники которой также выступили авторами съемки с петербургскими моделями, пишет Собака.ru. Снимки, на которых позируют модели, выполнены в виде постеров, анонсирующих выход фильма.

Стоит отметить, что участники AES+F Татьяна Арзамасова, Лев Евзович, Евгений Святский и Владимир Фридкес не в первый раз сотрудничают с брендом. В 2019 году художники подготовили рекламный ролик для коллаборации Gentle Monster X Fendi, в котором на планету приземлялись причудливые фантастические объекты. Не обошлось без них и в новой рекламе южнокорейского бренда: с фотографией Валентины соседствуют изображения крылатых рыб, щенков и тюленей, отмечает РБК.

Бренд оптики Gentle Monster создал в 2011 году в Сеуле художник Ханкук Ким. Оправы марки вдохновлены урбанизмом, искусством и кинематографом. Gentle Monster специализируются на одновременно винтажных и футуристических моделях с цветными линзами.