Выпускники, студенты и кураторы программы «Дизайн одежды» Британской высшей школы дизайна создадут капсульную коллекцию повседневной одежды для детей с синдромом Дауна. Лаборатории не просто создадут лекала, но и произведут изделия.

Разработка каждого изделия будет проходить при участии детей с синдромом Дауна и их родителей, а также при поддержке фондов «Синдром Любви» и «Даунсайд Ап». Дети выступят моделями и экспертами одновременно. Кроме того, выпускники Московской школы кино снимут fashion-фильм о новой коллекции, пишет Fashion Network.

Саму лабораторию запустят в мае, а получившуюся линейку одежды планируют представить уже осенью этого года. Приобрести ее можно будет на AliExpress.

По информации Retail & Loyalty, данный проект является частью инициативы AliExpress по увеличению доступного локального ассортимента в категории fashion: не только с точки зрения цены, но и с учетом разных особенностей строения тела. Британка не случайно была выбрана в качестве партнёра - у Школы уже есть опыт реализации социальных проектов. В 2017 году студенты, выпускники и кураторы программы «Дизайн одежды» в рамках сотрудничества с социально-предпринимательским проектом Bezgraniz Couture создали коллекцию одежды для офиса Dress For Success для людей с инвалидностью, которую представили на неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

«Развивая fashion-направление, мы хотим учитывать потребности абсолютно всех наших покупателей, включая пусть и довольно узкий, но от этого не менее важный сегмент людей с особенностями развития. Очень надеемся, что у нас все получится, и с замиранием ждем результатов проекта», – приводит PROfashion слова Инны Булычевой, руководителя lifestyle-коммуникаций AliExpress Россия.

По словам кураторов программы «Дизайн одежды» БВШД Анны Черных и Владимира Тилинина, совместный проект с AliExpress Россия позволит «превратить концептуальные и учебные разработки в области инклюзивного дизайна в промышленный выпуск».

«Рассуждая о вопросах инклюзии в дизайне, главной задачей является максимальная интеграция людей в общество. Мы не адаптируем одежду для людей с инвалидностью, мы ищем универсальные решения, подходящие многим», – резюмируют кураторы.