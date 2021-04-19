Демна Гвасалия решил не выжидать слишком долго после представления эпичной коллаборации с Gucci – и показал pre-fall коллекцию Balenciaga всего 3 дня спустя. Правда, на этот раз – без digital-показа. Его заменила трансляция ролика «Feel Good» с кадрами счастливой допандемийной жизни и послание «Все будет хорошо в финале», вызвавший у зрителей недоумение и вопросы: «А где же собственно коллекция?», пишет Harper’s Bazaar.

Коллекция в итоге все-таки тоже была представлена – в формате лукбука в Instagram Stories французского Дома. Ее главная идея состояла в том, чтобы напомнить всем о счастливой жизни и свободных путешествиях, которые так и не случились. Все снимки были стилизованы под типичные фото туристов из путешествий, сделанные на фоне мировых достопримечательностей: Парфенона, Эйфелевой башни, венецианских каналов, египетских пирамид, Тадж-Махала, Тауэра, Стоунхенджа, Пизанской башни и других. Не смог обойти вниманием Гвасалия и Москву – на заднике одной из фотографий красовалась Красная площадь и Храм Василия Блаженного.

«Прокатившись» по всему миру, Гвасалия представил 58 образов, среди которых уже узнаваемые для Balenciaga вещи: спортивные костюмы, платья с принтом и акцентными рукавами, оверсайз-худи с надписями и широкие состаренные джинсы, футболки с графичным рисунком, объемные тренчи, рубашки и пиджаки, ботфорты-чулки из нейлона, платья в цветочек, как из 80-х, и «сумки челноков», отмечает InStyle. В общем, все то, что уже стало классикой Balenciaga при Демне Гвасалии и за что его и полюбили многочисленные хайпбисты по всему миру. Возможно, пандемия – действительно не лучшее время для экспериментов. На фоне нестабильности вокруг лучше оставаться верным себе.