В сезоне Лето-2021 компания MBT остается верна традициям и задает тон на активный образ жизни. В новой коллекции представлены модели для бега и ходьбы, прогулок и путешествий, дома и офиса. Классические черный и коричневый цвета разбавили яркий красный, оттенки бежевого, розового и нежной лаванды.

Наряду с классической фирменной подошвой MBT набирает популярность тип подошвы, где сенсор спрятан внутри. Продуманные и тщательно выверенные дизайны, современные безопасные материалы, мягкие съемные стельки – все это делает обувь MBT невероятно комфортной даже для проблемных и чувствительных ног. Благодаря уникальной полукруглой подошве MBT при ходьбе или беге смягчается удар стопы о землю, снижается нагрузка на позвоночник и суставы, тренируются мышцы, улучшается осанка.

Главные летние дебютанты – босоножки Aza, слипоны Hana, сандалии MTR, кроссовки Rai и Wave.

Красные босоножки Aza из кожи и текстиля добавят яркий штрих в любой образ: от классики до спортивного. Текстильные бежевые слипоны Hana незаменимы в офисе и на прогулках в сухую погоду. Поддержку и отличную амортизацию стопам обеспечат сандалии MTR из нубука. Это первая открытая модель MBT с беговой подошвой. В MTR можно и несколько километров пробежать и ноги не почувствуют усталости. Кожаные кроссовки Rai и текстильные Wave легкие и дышащие модели. Повседневная это носка или путешествие они вас точно не подведут!

Для мужчин любимые модели в новых цветах – коричневые сандалии Kisumu и бежевые прогулочные кроссовки MBT 1997.

Для женщин знаменитые Kisumu в нежном лавандовом исполнении. Достойны внимания элегантные синие босоножки Malia и изящные Kiburi цвета «розовое шампанское». Серые спортивные сандалии Lila выручат в путешествиях и прогулочных походах.

Беговая линейка дополнилась женскими Huracan в серо-розовых тонах. Напомним, Huracan это революционная модель MBT. Она оснащена уникальной многослойной подошвой M.I.D.S., которая поглощает удары стопы о землю, повышает эффективность бега и снижает утомляемость. Беговые GT 11 теперь носят название MBT 2000. Для женщин модели серого и персикового оттенков. MBT 2000 идеальны как для прогулок, так и для бега в городе и по пересеченной местности.

Всемирная компания MBT с 1996 года выпускает обувь с физиологической подошвой. Обувь MBT облегчает состояние при пяточной шпоре, межпозвоночных грыжах, артрозах, варикозном расширении вен. Многие модели получили одобрение Американской ассоциации подологов (APMA).

Обувь МВТ можно приобрести в более чем 1500 магазинах 45 стран мира, включая Россию. Адреса магазинов, а также коллекции и новости бренда доступны на сайте mbtshoes.ru.