14 апреля 2021 состоялась презентация коллекции сезона весна-лето — 2021 немецкого обувного бренда Jana. На мероприятии были представлены дизайнерские модели обуви повышенной комфортности для девушек и женщин. Основным лейтмотивом в коллекции проходят классические модели, сочетающие в себе элегантность, стиль и женственность, — туфли, сабо, босоножки, слингбэки и сандалии на ультрагибкой и лёгкой подошве Soft Flex. В качестве яркого акцента — ретрокеды, кроссовки и спортивные сандалии с мягкими анатомическими стельками Jana Relax с эффектом памяти, которые полностью повторяют рельеф стопы и создают индивидуальную и максимально комфортную посадку.

«В России рынок комфортной обуви с увеличенной полнотой находится на начальной стадии формирования, потенциал огромный, а игроков можно пересчитать по пальцам. Как правило, по мнению российских девушек, такие модели либо очень дорогие, либо непривлекательные. Коллекция Jana разрушает стереотип, что невозможно создавать одновременно красивую и удобную женскую обувь. В нашем бренде — золотая середина соотношения “комфорт — дизайн — цена”, и это является уникальным предложением на российском рынке. Поэтому в ближайших планах Jana — активное развитие фирменной розничной сети и корнеров», — отметил Иван Шахин, Deputy СЕО Jana.

Особое внимание на презентации было уделено важности правильного подбора обуви. Приглашённый эксперт Роман Бодьо, руководитель Центра здоровой стопы BODIO, врач-ортопед, рассказал, с какими проблемами сталкиваются обладательницы ножек с увеличенной полнотой, девушки в положении и какими последствиями грозит неправильный выбор.

«Обувь является неотъемлемой частью нашей жизни, и от того, как мы её выбираем, зависит здоровье самой стопы и опорно-двигательного аппарата в целом», — отметил Роман Бодьо.

Эксперт также дал несколько советов, как выбрать модели, которые будут сохранять здоровье стопы:

1) обуви нужно быть достаточно лёгкой;

2) подошва должна легко гнуться и быть довольно толстой;

3) необходим небольшой каблучок или утолщение подошвы сзади;

4) важно, чтобы обувь хорошо фиксировалась на стопе и не болталась;

5) модели не должны давить на пальцы.

Стилист Ольга Ким — специальный гость мероприятия — поделилась лайфхаками, как создавать модные образы для полных девушек, мамочек и женщин в положении, а также для тех, у кого уже появились какие-то проблемы с ногами. «Среди моих клиенток всё чаще возникает проблема в выборе обуви в связи с тем, что нужны модели с увеличенной полнотой. К сожалению, модных и одновременно удобных вариантов очень мало. Поэтому бренд Jana — просто находка: обувь сочетает и комфорт, и стиль. Хочется отметить трендовые модели текущего сезона, которые подойдут и девушкам пышных форм, и будущим мамочкам, а также станут ярким дополнением модного образа. Это мюли без каблука со стёганым эффектом, кеды и кроссовки в расцветке colour-block. Кроме того, хотела бы выделить спортивные сандалии, которые не только в тренде, но и очень комфортны в носке», — отметила Ольга Ким.

Презентация коллекции Jana прошла в уютной домашней обстановке в арт-пространстве Lucky Loft Studios дизайн-завода Flacon. Гости смогли примерить понравившиеся модели, ознакомиться с особенностями обуви, технологиями и оценить удобство моделей. Среди приятных мелочей — живая музыка, персональные консультации ортопеда и стилиста, памятные рисунки, созданные fashion-иллюстратором, а также подарки, подготовленные представителями бренда.

Справка о компании

ООО «Яна шуз Восток» — дочернее предприятие немецкой компании Jana shoes GmbH & Co. KG с головным офисом в Детмольде (Германия). Jana shoes GmbH была основана в 2000 году, входит в состав обувного холдинга Wortmann Schuh-Holding KG — крупнейшего производителя и дистрибьютора обуви в Европе с оборотом более 1 млрд евро в год. Компания представлена в 30 странах мира, в России — в более 400 точек продаж.

Под брендом Jana производится модная обувь повышенной комфортности для женщин от 35 до 65 лет с увеличенной полнотой стопы. Все модели изготавливаются с полнотой H. При производстве используютcя современные технологии для обеспечения максимального комфорта, такие как Jana Relax (мягкая анатомическая стелька с эффектом памяти) и Soft Flex (ультрагибкая и лёгкая подошва).

В компании Jana shoes принято считать, что инновации, мода и экологическая устойчивость являются не взаимоисключающими, а дополняющими друг друга понятиями. Исходя из этого ведётся непрерывная работа над совершенствованием экологической устойчивости на всех этапах: от разработки первоначального дизайна до поставки продукции.