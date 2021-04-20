Британский бренд Agent Provocateur показал новую весенне-летнюю коллекцию, которая получила название Disheveled Fairy Tale («Растрепанная сказка»). «Сказка, но с чувственным поворотом сюжета», – так описали кампанию представители марки.

Как пишет Buro 24/7, лицом коллекции стали французская актриса, певица, режиссер и модель Жозефин де ла Бом и модель зимбабвийско-британского происхождения Ниаша Матонходзе. По мнению Agent Provocateur, они олицетворяют то, что на самом деле означает быть современной женщиной – роковой, но в то же время чувственной и творческой, сильной, но способной проявить мягкость.

Девушки примерили комплекты с фирменным кроем балконет, декором в викторианском стиле с высоким воротом и ремнями. Также в коллекцию вошли классические модели с французским кружевом, шелком-атласом и блестящим люрексом, отмечает The Blueprint. Цветовая палитра вещей вдохновлена северным сиянием. При этом модели позировали на залитом лунным светом пляже, где ночь и день сливаются воедино.

По словам креативного директора Сары Шоттон, коллекция представляет собой эклектическое слияние тем, близких бренду. «Подумайте о темных, почти что готических комплектах, дополненных тонкими деталями и украшениями, как у королевы, вышитыми по роскошным полупрозрачным тканям», – цитирует Buro 24/7 UA Шоттон.

«Жозефин без особых усилий осваивает роль женщины Agent Provocateur, бесстрашно женственной, уверенной в себе и совершенно уникальной героини, готовой ко всему», – рассказали представители бренда. Это не первое их сотрудничество: Жозефин уже снималась в кампании Agent Provocateur 10 лет назад.