Valentino раскритиковали из-за новой рекламной кампании Collezione Milano, снятую фотографом и моделью Майклом Бейли-Гейтсом. Пользователей возмутил один из кадров – автопортрет Бейли-Гейтса, позирующего обнаженным с сумкой Valentino.

Как отмечает The Blueprint, за несколько дней эта фотография собрала более 10 тысяч комментариев (преимущественно негативных). Для сравнения, под другими кадрами из этой компании в среднем от 60 до 120 комментариев. Пользователи обвинили Valentino и Бейли-Гейтса в гендерфлюидности и назвали его «идущим против природы», «неуважительным по отношению к женщинам» и не только.

В ответ на это креативный директор бренда Пьерпаоло Пиччоли поделился в своем личном аккаунте фотографией из кампании со следующей подписью: «Моя работа состоит в том, чтобы донести своё видение красоты в соответствии с тем временем, в котором мы живём, и красота, и те, кого мы считаем красивыми, являются отражением наших собственных ценностей»

Дизайнер отметил, что необходимо защищать равенство и инклюзивность, а также поощрять свободу выражения мнений. По его мнению, ненависть – это реакция на страх, который может породить насилие.

«Эта фотография – автопортрет молодого красивого мужчины, и зло находится в глазах смотрящего, а не в его обнаженном теле. Перемены возможны, никто никогда не говорил, что это будет легко, но я готов столкнуться с трудностями во имя свободы, любви, терпимости и роста», – цитирует Wonderzine Пиччоли.