Лизе Анохиной всего 13 лет, но она уже успешный блогер, тиктокер с многомиллионной аудиторией и героиня обложки весеннего номера журнала «ELLE Girl» - младшего аналога культового издания, журнала номер один для девчонок-подростков во всем мире.

Журнал «ELLE Girl» представил Лизу в ярком узнаваемом образе в фотосессии для обложки. Внутри же номера читателя ожидают необычные образы героини в разноцветных париках и материал-интервью «Девочка с картинки», в котором Лиза рассуждает о трендах в TikTok, коллаборациях мечты и о том, каково это — быть популярной с детства.

Читатель узнает Лизу не только как звезду блогосферы, но и как обычную девчонку, которая ходит в школу, переживает этапы взросления, свойственные любому подростку и строит мечты о будущем.

Кстати, в скором времени Лиза готовит сюрприз для своих многочисленных поклонников. Совместно в крупным издательством она выпустит автобиографическую книгу, в которой будет много эксклюзива о её жизни, неожиданные и скандальные откровения, лайфхаки для тех, кто тоже мечтает стать популярным блогером, а также советы, поддержка и мотивация для всех ровесников и не только.

Портал журнала «ELLE Girl» ранее уже размешал эксклюзивный видео-материал с Лизой, в котором девочка рассказала о своих любимых средствах макияжа, способах ухода за кожей и поэтапном создании образа. Также редакция регулярно публикует новости о Лизе, ссылаясь на информацию из её аккаунта в Instagram.