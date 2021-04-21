Актуальное fashion-шоу, модные тренды, яркая подача, самые эффектные модели, креатив и смелость модельеров! Все это ожидает Москву 21 апреля 2021 года на MKMM FASHION SHOW – гала-показе Международного конкурса молодых дизайнеров, который проходит уже 18 раз.

Среди молодых дизайнеров, которые готовы представить на суд публики и жюри свои коллекции: Ольга Архипова, Ar Iva, Мария Конина, Ксения Свиридова, Наталья Матюшонок, Анастасия Салозаре, Ольга Захматова, Надежда Абзаева, Ирина Хорошилова, Lollypie, Jodygreen, Opium , Snj, Anna Green Volkodav, Dobrova, Estco family, Fetter&Stavier и другие.

В состав жюри и почетных гостей войдут: Лиза Арзамасова, Никас Сафронов, Константин Андрикопулос, Олег Жилин, Алена Водонаева, Ольга Косец, Александр Кан, Алла Горячева, Олег Шаран, Александр Белов, Эстель Семенчук, Елена Склярова, Анна Чапман, Антон Алфер, Марина Дэмченко, Илья Бачурин, Светлана Синявская, Саша Спилберг, Александр Абдулимов, Александра Кошкина, Дарья Егорова и многие другие.

«Многие дизайнеры участвуют в МКММ из года в год, даже если не проходят в финал – для того, чтобы получить новые связи, знакомства, выйти на новую аудиторию, заявить о себе и, наконец, насладиться атмосферой fashion-мероприятия в целом, – рассказывает продюсер Международного конкурса молодых дизайнеров (МКММ) Екатерина Матвеева. – Я испытываю гордость за отдельных выпускников МКММ. Дебютировав у нас, они сделали стремительную карьеру и достигли больших высот. Например, Maria Janhkoy сейчас уже работает в Нью-Йорке, где ее в свое время заметил сам Карл Лагерфельд. Сегодня у нее коллаборация с Puma, и она продается по всему миру. Другой яркий выпускник МКММ – Кирилл Минцев (Kirill Mintcev). Он представил свою первую коллекцию, которая молниеносно приняла ему успех и признание, также на нашем подиуме. Еще одна успешная наша участница– Наталья Калита (бренд Kalifesta), с помощью МКММ она попала на знаменитый московский «бал эльфов» – еще в 2015 году, она сделала костюмы для главных организаторов Midsummer Night’s Dream. И одно из недавних ее достижений – Ксения Собчак в ее костюме в нашумевшей скандальной фотосессии».

21 апреля на MKMM FASHION SHOW будут удивлять своим искусством дизайнеры из разных регионов России – представлены Москва, Санкт-Петербург, Якутия, Краснодарский край и многие другие.

От стрит-стайла до кутюр, от купальников до шуб – палитра fashion-марафона ожидается разнообразной. Многие из дизайнеров, как сообщили по секрету организаторы, готовят весьма необычную подачу своего fashion-шоу. Ожидайте сюрпризов и впечатляющих перформансов!

MKMM FASHION SHOW пройдет в самом центре столицы, в «Известия Hall» на Пушкинской площади. Все модные люди Москвы соберутся здесь!