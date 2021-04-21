Заявить о новой коллекции в самых ярких цветах «итальянского лета» - довольно смелое и оправданное решение Вероники Этро.

Кажется , не придумать ничего более сложного для творческой личности, черпающей вдохновение из путешествий, чем рамки самоизоляции.

Стоит отметить, что на Неделе моды в Милане Etro один из первых провел традиционный показ, чем, конечно же, порадовал своим модным, ярким шоу зрительский глаз.

Веронику Этро, как и всякого творческого человека, не остановили рамки самоизоляции -

вдохновение оказалось рядом!

Во время самоизоляции дизайнер заполняла свое время пластинками прошлых времен, что и послужило темой для весенней коллекции - Южная Италия.

Морская тематика , уносящая в теплый портовый бриз, и далекие, но сильно модные 70-е.

Под волнующие музыкальные нотки Джона Маккейби - пляжные шорты, топы и бермуды сменялись классическими, но уверена, самыми практичными костюмами, а джинсовые брюки с прорезями на коленках, платьями с разрезами по бокам.

Невозможно оставить без внимания традиционный узор Etro - “пейсли”, который эффектно сочетается с рубашкой в полоску мужского кроя.

Панамы, яркие платки, обёмные сумки, цветная обувь, напоминающая древнеегипетские сандали - послужили прекрасным дополнением неаполитанской атмосферы.

В сложное для всего мира время, дизайнер нашла утешение и вдохновение в итальянском образе жизни, который с успехом донесла до модников.